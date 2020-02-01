【浪漫醫生金師傅】副CP表白場面搶盡風頭　安孝燮李聖經咀嘴都輸

韓劇《浪漫醫生金師傅2》（낭만닥터 김사부2）正在熱播，正因為第一季口碑不俗，電視劇相隔三年載譽推出第二季，討論度與收視依然居高不下， 最新一集的收視更寫下20.7%的傲人成績。除了有SBS演技大賞得主韓石圭（飾金師傅）的演技保證，亦有不少觀眾將目光投放在新加入劇組的安孝燮（飾徐宇鎮）與李聖經（飾車恩在）身上，期待二人在劇中的愛情發展，可是自電視劇播出後，觀眾卻留意到劇中配角金旻載（飾朴恩卓）與蘇珠妍（飾尹雅凜）的愛情線更令人心動。

《浪漫醫生金師傅2》由安孝燮與李聖經取代了第一季的柳演錫與徐玄振，不少觀眾期望他們之間的合作能帶來新火花 。（劇集海報）

金旻載飾演的護士朴恩卓是《浪漫醫生金師傅》第一季中的原有角色，他當年更憑這個角色奪得「SBS演技大賞」新星獎。現年24歲的金旻載曾因外形酷似宋仲基和呂珍九而備受討論，他亦在《孤單又燦爛的神－鬼怪》中飾演高麗時代的君主王黎，即李棟旭的少年版，後來又在古裝劇《花黨：朝鮮婚姻工作所》中首次擔綱男主角，是個備受期待的演員界新星。蘇珠妍在劇中飾演性格開朗又討喜的急症室醫生尹雅凜，為嚴肅的劇情帶來一絲輕鬆歡樂。現年27歲的蘇珠妍於2017年出道，曾與朴寶英一同拍攝廣告而受到大眾關注。

金旻載與蘇珠妍演情侶甚得觀眾歡心。（Instagram／@real.be）

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早前觀眾已留意到二人之間的眼神並不單純，最新劇情說到急診室其他護士們開啟八卦模式討論尹雅凜與朴恩卓的關係，尹雅凜擔心被誤會他倆的關係而找朴恩卓說清楚，恩卓問：「被誤會不行嗎？」尹雅凜堅決否定說：「當然不行！我們又不是那種關係，又還沒開始。」朴恩卓帥氣直接告白：「我們不是已經開始了嗎？」令尹雅凜當下立刻呆住反問「這是告白嗎」。讓觀眾睇完這幕後紛紛在網上直呼「太讓人心動了吧」、「恩卓護士怎麼比第一季還帥」，令「急診室CP」討論度、知名度紛紛上升，而使蘇珠妍的名字更因此登上熱搜，風頭比有吻戲的男女主角還厲害！