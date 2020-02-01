【武漢肺炎】韋家雄怒斥政府抗疫反應遲鈍：香港人要自救

因武漢肺炎襲港，全城瘋狂搶購口罩，導致市面供不應求，人心惶惶，引起市民不滿，應為政府危機應變不足。戴耀明與韋家雄今日（30/1）現身電視城出席無綫劇集《大醬園》宣傳造勢活動，二人就此事異口同聲表示：「香港人要自救。」

韋家雄直言用完的口罩，會剪爛才棄掉，避免別有用心人士翻新出售。（梁碧玲攝）

全港口罩供不應求，戴耀明透露家中口罩數量只淨餘幾個，坦言現在都感到十分徬徨。（梁碧玲攝）

韋家雄直言：「我宜家得番幾個口罩用，盡量都唔出街，我試過搵泰國朋友幫手，嗰邊都限買，一人只可買一至兩個口罩，講真如果冇口罩，有活動都唔出席，呢個時候，政府幫唔到手，我哋惟有自救，唔好諗住人哋幫咁多，宜家都係啲商家提供口罩畀市民，我諗政府都要檢討下，全港宜家七百萬港人奮力抗疫症，我好希望敏捷啲，唔好咁遲鈍。」

現時香港一罩難求，韋家雄直言港人要自救，不用期望政府會出手救亡。（梁碧玲

對於一些奸商借機將口罩提高幾倍價錢出售，小明直斥：「發呢啲死人財，生仔冇屎忽，喺呢個時候應該一齊同舟共濟，就算加5仙都好唔應該，反而將啲口罩去捐畀人，反而調轉加價，覺得好唔應該。」