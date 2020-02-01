【武漢肺炎】愛馬女士協會派一萬個口罩　前總理吳若希：畀長者先

武漢肺炎疫症擴散全球，香港市面上簡直是「千金難買一口罩」，有口罩賣的地方就一定有排隊人龍。在香港就有很多弱勢社群買不到口罩，或是負擔不起每日的用量，以致需要重用，情況實在令人擔心......

吳若希曾是「香港愛馬女士協會」的總理之一。（IG@jinnyng）

今日無綫藝人吳若希（Jinny）就在IG上發佈了一個開心的消息，原來她曾經屬的「香港愛馬女士協會」宣佈，將在週二免費派4000份口罩（每份25個，即總共一萬個口罩）給予65歲或以上長者。她接受《香港01》訪問時說：「佢哋話有人喺美國搵到貨源，話星期一會到，因為大家都唔想賺錢，所有就當係協會畀錢買，跟住就派畀長者先。佢哋都驚會引起混亂，又會俾人鬧，但係大家都覺得起碼做咗件事（幫咗手）先，做咗件事先好過乜都唔做。」不過Jinny就表示在IG開Post旨在幫手宣傳。

好老公已經一早幫Jinny成屋人買好口罩。（IG@jinnyng）

全城搶購口罩之際，吳若希又夠用嗎？她回答：「我屋企都夠用嘅，之前我老公喺澳門都搵到貨，好早之前已經買落好多，都夠一定用3-4個星期，同埋而家都盡量唔出街㗎啦。」