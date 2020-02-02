【武漢肺炎】藥房高價賣口罩惹女星震怒　李旻芳：唔好趁火打劫！

「武漢肺炎」疫情繼續肆虐全球，人人為求自保紛紛戴上口罩。但在「一罩難求」的情況下，香港人通宵達旦大排長龍都未必買到一盒口罩，有商家更將口罩價錢炒高幾倍。位於尖沙咀的某大藥房，更以$180/5個的高價售賣韓國KF94口罩，平均每個口罩索價$36。就口罩炒賣問題，記者分別詢問了四位女神的看法，她們是江嘉敏（Kaman）、張沛樂（沙律）、陳婉衡（Alycia）以及李旻芳（Lucy）。

尖沙咀的某大藥房，以$180/5個高價售賣韓國KF94口罩。（林通賢攝）

江嘉敏覺得$180/5個口罩有點貴：「其實真係有啲貴，唔應該加價，已經好多人買唔到，而家仲加重咗負擔。呢一個月我都唔會買口罩住，因為我仲有一個月存貨，用剩半個月左右就睇下邊度有得買，而家留返畀有需要嘅人先。我知道好多地方話有得買，但最後都冇貨或者得好少貨，而家好多人冇口罩喺手，留畀佢哋買咗先，我唔急因為仲有存貨。」

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張沛樂直言太貴，不會幫襯這間藥房：「好貴呀！定價50蚊5個咋嘛，運返嚟香港都係呢個價。我會唔買，唔想助長炒風，除非去到好有需要先諗。好慘，好多需要口罩嘅人都買唔到，我都係得返幾個，仲要出面有人貪心賣二手口罩，希望大家用完要撕毀咗先！我會少啲出街，有足夠嘅裝備先會再出街。」

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陳婉衡不會支持炒賣口罩，香港人應互相幫助渡過難關：「有啲藥房會抬高個價因為好多人需要，我覺得呢件事唔好，更加唔會支持。香港人應該互相幫助，亦希望大家夠就好，唔需要瘋狂去搶，搶得太多可能一啲有需要嘅人冇得用。知道大家都好苦惱咁搵口罩，我自己好好彩因為屋企一向會有口罩做Back up。」

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李旻芳直指商戶不應趁火打劫，大家要齊心抗疫：「除返開都要賣成36蚊個！我覺得喺香港營商要有社會責任！我明做生意係要賺錢！但都要賺得有良知！希望商戶唔好喺依個時候趁火打劫。大家香港人應該一條心，齊心抗疫！守望相助！咁先可以一齊渡過難關。我屋企口罩暫時仲有存貨！暫時唔使買住。希望留返畀有需要嘅人買得到！同埋都想提醒返廣大市民，口罩都唔好亂咁買！記得要Check清楚口罩來歷，同埋口罩種類。唔係所有口罩都可以防得到病毒。買之前最好睇下有冇標示PFE或VFE，如果有95%或以上就會比較好。」