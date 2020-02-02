【黃金有罪．劇透】姚子羚張兆輝終成為情侶　洪永城火速有新戀情

無綫電視劇《黃金有罪》上回講到昊峰（黃智賢飾）輸得一敗塗地，被昊兒（甄詠珊飾）趕到別墅居住，終日借酒消愁。帶喜（洪永城飾）失業又失戀，為免孫婆婆擔心，答應帶敏婷 (陳瀅飾) 回家吃飯。帶喜目睹敏婷與岳泰（林韋辰飾）親熱，心中震怒，二人攤牌後分手。帶喜不甘失去一切，找永進（蕭正楠飾）引薦欲加入濚木。經昊峰一役，岳泰終答應木桐（張兆輝飾），出讓其中一間空殼公司，讓濚木集團借殼上市。永進眼見木桐、敏晶（姚子羚飾）越見親密，打算向敏晶表白，卻因濚木成功上市，眾人相約慶祝而作罷。事後，木桐送敏晶回家，二人在街上共舞，一吻定情。

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】初代宅男女神陳自瑤出道20年 與王浩信婚前緋聞不斷

木桐以名貴古董討好大班華特，終令英資財團答應出售西穆酒店，濚木聲名越變越響，成為股壇新寵兒。永進準備再向敏晶表白，敏晶卻因誤會木桐遇上交通意外趕往醫院，兩人再次失之交臂。敏晶跟木桐秘密拍拖，卻憂心終有一日海娜 (楊卓娜飾) 會回來，木桐承諾對敏晶真心。另邊廂，岳泰的太太司馬佩約見敏婷……昊峰痛定思痛，決定東山再起，並要求搬回唐家。昊兒假意支持昊峰回歸，又暗中警告他。帶喜正式到濚木上班，因而邂逅沙瑪 (李璧琦飾) 兩人一拍即合。

木桐、敏晶終於拍拖。(劇照)

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