【武漢肺炎】曾華倩IG暗批罷工醫護：要脅醫院運作的所謂前線人員

2月3日，醫管局員工陣線發動罷工，瑪麗醫院附近有罷工的醫護人員手持文宣單張。（李澤彤攝）

香港受新型冠狀病毒（武漢肺炎）陰影籠罩下，醫管局員工陣線（HAEA）於2月3日發動首階段罷工，希望政府立即回應訴求馬上封關，預料有3000人參與。剛從北京返港的曾華倩在個人IG發文，暗地裏批評罷工醫護，惹來抨擊。

曾華倩早前無懼疫情北上。（IG：@tsang_86）

曾華倩於IG指自己從北京返港後有少少病癥，但強調只係傷風：「從北京回來，沒必要的事情绝不外出，外出也一定戴口罩和消毒噴霧，保護自己也保護身邊的人。自我隔離已多天，有點開始悶了，我澄清只有北京回來那天，因穿了少衣服，所以有點傷風而已。但我是隔離在自己房間，出客廳也要戴口罩，真上了一大課。」

曾華倩北京返港後出現傷風症狀自我隔離。（IG：@tsang_86）

曾華倩寄望疫情盡快受控，但暗批今次參與罷工醫護不值得尊重致敬：「我曾華倩向你們所付出的辛勞，和無私的奉獻要向你們每一位出心出力的前線醫護和醫生們致敬(不包括要求罷工來，要脅醫院的運作的，所謂前線人員，希望你們好好保護自己，Good Luck for everyone!)再次向緊守崗位的前線人員，衷心感謝及致敬！」

曾華倩暗批罷工醫護。（IG：@tsang_86）

留言一出惹來網友批評，高登有人留言問佢：「去左武漢慰問居民未？」又有人話佢唔應該做鍵盤戰士講加油：「不如你考慮入醫院做義工！」可能見到網友群情洶湧，曾華倩已經刪去不支持罷工醫護嘅兩句，並關閉IG留言功能。