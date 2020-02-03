【愛的迫降】玄彬秘赴南韓會孫藝真　西裝保鑣look坐穩收視冠軍

由男神玄彬、孫藝真主演的韓劇《愛的迫降》（사랑의불시착）經過新年停播後，前晚播出第11集，再度引發觀眾熱議。劇中孫藝真帶玄彬到商場置裝，玄彬一口氣連換四套西裝，不僅令孫藝真即刻心心眼，女性劇迷更瘋狂尖叫截圖，因為穿上西裝的玄彬高大靚仔，同劇情早段的軍裝Look完全是截然不同的風格。

飾演北韓軍官的玄彬為了追愛想盡辦法跑到南韓，成功與孫藝真相會。孫藝真在自家地盤恢復名門千金身分，靚衫一套接一套，令人目不暇給。為了向周遭的人隱瞞玄彬的身分，孫藝真安排玄彬擔任貼身保鑣。身為時尚女強人，保鑣的行頭也自然唔輸得，因此大條道理地帶玄彬去商場掃新衫。

玄彬改着西裝，即刻令孫藝珍「心心眼」▼

+ 12 + 11 + 10

玄彬在孫藝真一聲令下，乖乖換上由她親自挑選的西裝，馬上便迷倒了旁邊的女Sales。孫藝真明明已經心心眼，都要故作矜持，左揀右揀要玄彬繼續換唔同款，最後一口氣豪碌2500萬韓元（約16萬港紙）的新衫。玄彬也搖身一變成為「男模」，和孫藝真在商場行出了catwalk的氣勢，沿路更不時有路人側目。

《愛的迫降》穩坐收視冠軍寶座，觀眾迫不及待想看玄彬和孫藝真修成正果，按圖睇最新預告劇照▼

+ 4 + 3 + 2

在玄彬帥出新高度的助攻下，《愛的迫降》穩坐收視冠軍寶座，維持在14.2%的收視率。接下來玄彬是否會為愛留在南韓成為全劇關鍵看點，觀眾已經迫不及待想看他和孫藝真修成正果。

延伸閱讀：

女星25年前拍伴唱帶畫面曝光 超美嫩照網讚「像林志玲」

吳尊放閃曝與老婆親親照 交往24年粉絲喊：快辦婚禮！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】