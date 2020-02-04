謝安琪參與時裝設計：鼓勵大家好好閱讀自己、探索生命

謝安琪首次挑戰時裝設計工作。

謝安琪轉簽麥浚龍公司後，全力發展歌唱事業，新一年終於踩過界，為運動品牌客串設計師一職：「今次很榮幸可以成為首位與FILA合作設計推出聯乘系列的香港藝人。舊年演唱會我都好滿意，所以今次系列亦決定沿用「kay… isn’t me.」作為設計概念，希望繼續鼓勵大家好好閱讀自己、探索生命。我今次參與度都好高，由概念、起稿同揀材料都關我事，不過我聽講我揀嘅Earth Tone顏色，呢個品牌過百年歷史都冇咩用過，我仲以為佢地實拒絕我啦，點知全權比我話事，希望帶到新感覺比大家！」

謝安琪話自己揀嘅Earth Tone顏色，品牌過百年歷史都冇咩用過。

Kay笑指好滿意今次作品：「今次設計重點係想有功能性又不失時尚感，所以新系列會提供很多襯衫比大家揀，好似做完GYM後，隨便更換其中襯衫，就可以直接再去Shopping玩樂。其實平時我嘅日常造型，都會用唔同嘅accessories點綴。所以下次再有機會的話，我想試吓設計手袋、頸巾、頭飾等等。」

謝安琪笑指滿意今次作品，特別是Fabric Blocking乾濕長褸，希望未來有更多設計面世。

剛過去的農曆年，Kay就話自己留港度歲，每日做運動健身：「新一年希望大家都身體健康，呢排天氣比較反覆，自己每日在家也有抽時間做瑜珈和簡單的負重運動，希望可以好好鍛鍊身體。」