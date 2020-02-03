【後生仔傾吓偈】實測馮盈盈有幾嘈　陸浩明求救：聽一分鐘會致聾

陸浩明個人分貝測試最高都有100，同馮盈盈嘅104都唔係差好遠。(影片截圖)

陸浩明不時都會喺《#後生仔傾吓偈》中，表示自己因馮盈盈關係，而導致職業性失聰，雖然佢只係開玩笑，但馮盈盈又確係圈中出名嘅「大喇叭」，經常人未到聲先到，而佢兩位好姊妹劉佩玥同江嘉敏，亦被列入為「大喇叭」系列當中。

張相好似有聲音咁……(影片截圖)

最新一集《#後生仔傾吓偈》以聲音分貝大測試為題，陸浩明即時舉行表示自從主持《後生仔》後聽力漸漸衰弱，「行兇」者馮盈盈反駁話:「張穎康都有咁嘅指控，佢話同我拍完劇幾個月之後，失聰半年，但明明喺《後生仔》唔止我一個，點解入晒我數？」



TVB 三大「大喇叭」-- 馮盈盈、劉佩玥、江嘉敏(IG圖片)

眾人隨即以「分貝測試儀」定斷，先係全班後生仔以節目開場時嘅歡呼聲、掌聲做測試，得到3最高107分貝，之後到馮盈盈個人測試，就咁「喂呀」兩粒字，結果竟然有104分貝……陸浩明分析表示：「後生仔平均分貝係80，呢個係會令神經細胞受到破壞程度；而90-100係代表吵鬧、加劇聽力受損；100-120的話係代表難以忍受，聽一分鐘會致聾。」陸浩明最後仲補充表示飛機升降分貝係111-130，換言之，馮盈盈把聲嘈到好似飛機升降咁。「有時我唔知係未聽力受損，人哋講嘢我都唔係好聽到，我懷疑我唔係好聽到人哋講咩， 所以自己都要大聲啲……」以上為馮盈盈對自己嘅平反……

