【收視滯後報告】連正劇都保唔住　TVB仲可以點做？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1月20日至1月26日。《大醬園》出了首次的成續表，可惜不太理想，而《黃金有罪》和《愛•回家之開心速遞》對比上星期亦齊齊下跌，未知是否接近農曆新年，不少人已經出外旅遊有關。

雖然有可能是接近年關，但最近無綫的收視的確下跌得十分離開，已經很久沒看到25點這個數字在劇集裡出現，除了因為年頭年尾多長假，有網民發起罷睇TVB相信都是其中一個因素，而TVB一直將這個檔期當成炮灰劇，久而久之觀眾也會覺得這個時段的劇集是倉底貨，隨時連追看的心情也沒有。

《黃金有罪》收視麻麻。（劇照）

+ 8 + 7 + 6

除了講劇集，有另一件事想說的是，TVB繼續在農曆新年播舊賀歲片這招已經行不通，以前大家過年放假會留在家中看電視，現在大家放假也會留在家中，但若然我是想看舊的賀歲片，上網已經大把選擇，連Netflix也有大量香港的賀歲片，看來TVB下年要改改策略了。

《嚦咕嚦咕新年財》背都背到，仲會睇？（劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均23.9點，最高收視周四(23日)晚25.3點，周日(26日)晚21.4點。《黃金有罪》周一至五平均21.7點，最高收視周二(21日)晚22.6點。《大醬園》周一至五平均22.4點，最高收視周五(20日)晚23.4點。《美味天王》周一至五平均6.2點，最高收視周五(24日)晚7.1點，周日(26日)晚7.1點。

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