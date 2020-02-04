【武漢肺炎】傅嘉莉與家人在日本通宵掃近千個口罩：真係好好彩　

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，且蔓延全球各地，掀起了全城瘋搶口罩及各類消毒產品潮，尤其是口罩更是一罩難求，不少人都要四出撲貨，傅嘉莉 (Kelly) 亦是其中一個。Kelly早前與她的家人一行七人到了日本旅行，當然有趁機買口罩啦。Kelly表示今次去了關西旅行期間一直有留意住香港新聞，得悉香港口罩已賣斷市，所以在當地不惜捱眼瞓通宵買口罩。

Kelly同家人去日本旅行掃口罩。

Kelly首先在京都和奈良只是買了一、兩盒口罩，因當時香港仍未斷貨，後來她去到大阪才知道香港已是一罩難求，她的親友亦求救表示沒有口罩了，所以她和家人就邊行邊買，甚至捱兩晚通宵去24小時的商店買口罩，其中一晚凌晨一時許剛好見到有店員話當晚會補貨，於是她們就一直在店門外等，等到凌晨三、四時店員上完貨，終於買到口罩和少量消毒用品，可謂相當幸運。

Kelly成功購入近千個口罩。

不過Kelly強調今次只是買她和家人親友所需要的數量，並沒有瘋搶來囤貨。問到Kelly此行買了多少個口罩，她說：「今次真係好好彩，買咗900幾個，其實係我同我嘅家人總共七個人一齊分嘅，仲有部分係分享畀我哋嘅親戚朋友，我有啲朋友做空姐，佢哋更加需要用口罩，所以我都送咗啲畀佢哋。」

Kelly將口罩與親友分享。(ig@kelly.fuu)

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