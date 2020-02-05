【武漢肺炎】外科口罩一個索價$19　林秀怡照買：好貴但好過冇

林秀怡上年因在個人社交平台對社會事件表態，慘遭TVB雪藏，令她工作量大減。及後，秀怡進軍YouTube界拍片自救，更落力打理自己有份投資的日本餐廳，深得網民支持令鋪頭生意額破紀錄。可惜因「武漢肺炎」來襲，香港市民更是「一罩難求」，人人自危，大家都減少外出消費。

林秀怡因在個人社交平台對社會事件表態，慘遭TVB雪藏。（IG/ @kirbysau）

林秀怡接受《香港01》記者訪問時直應疫情難免影響生意，餐廳生意額下跌近一半：「跌一半左右，條街真係靜咗好多，不過咁嘅情況，冇人保護到我哋，唯有少啲出街，好好保護自己比較好，最緊要小心身體。」

林秀怡說疫情難免影響生意，不過最緊要小心身體。（IG/ @kirbysau）

香港的口罩供應問題並未解決，不少市民更要捱貴價口罩，秀怡和患病的媽媽也不例外。在口罩短缺的情況下，外科口罩一個索價$19都要買：「自己本身都唔夠口罩，不過好彩朋友網店入咗貨，我都買咗，係比較貴但總好過冇，因為媽咪成日要出入診所。佢入返嚟都要$19個，原價賣返畀大家。買咗50個咋，死啦！唔夠一個月。市面應該開始慢慢有貨，唯有叫朋友幫手訂多少少，好貴！」

秀怡和患病的媽媽也要捱貴價口罩。（IG/ @kirbysau）

林秀怡呼籲將市面上的口罩貨源留給有需要的老人家：「我哋識上網訂就盡量上網訂，市面嘅留返畀有需要嘅公公婆婆，佢哋唔識上網。希望快啲無事！」另外，秀怡透露媽媽情況OK，只要keep住覆診就可以，大家不用擔心。

點撃睇更多林秀怡靚相：