【後生仔傾吓偈】馮盈盈扮空姐推餐車　陸浩：推時推唔好發出聲音

有得扮空姐，FYY今集主持特別投入。

最新一集《#後生仔傾吓偈》以空中奇遇記為題，身為主持嘅馮盈盈同戴祖儀更以空姐造型登場，馮盈盈仲話：「我睇片都會揀空姐。」咩片？相信都唔需要多解釋啦。戴祖儀接力表示：「空姐幫你擺行林李上去嗰下好正。」聽到戴祖儀咁講，馮盈盈即時起身並舉高雙手，示範空姐幫人擺行李嘅動作，見一眾後生仔反映熱烈到耳仔都紅晒，馮盈盈再加碼示範「空姐推（餐）車」，彎低身兼擺出S形甫士，再發出啊啊聲……佢其實係未以為自己係「日本動作片」女主角？紅都面曬嘅後生仔GM終於頂唔住，大叫盈盈「你推時推，唔好發出聲音。」

見後生仔GM咁欣賞自己，FYY瞓身送餐……

節目中，不時同女友去旅行嘅陸浩明，透露大概每兩個月會就出埠一次，盈盈聽到之後，表示羨慕得很，可惜成日都請唔到假，之後又自我安慰話因工作關係搭飛機都唔錯，又提到去年大概飛咗七次，點知，盈盈講講下突然將音量收細，並表示：「嚟緊無咩……唔使拍拖就飛少啲。」講到咁，連陸浩明都唔知點安慰。

GM紅都耳晒之餘,仲成頭大汗,真係好緊張喎。

入行前曾經做過空少嘅身為嘉賓嘅鄭衍峰(Leonard)，聽到一班後生仔討論飛機細菌特別多時，十分認同並舉例說明：「譬如由香港飛溫哥華，到咗之後停個半小時，當中要入餐、清潔，但有成三四百個位，你點會清潔得晒？雖然係會用消毒噴霧，但只會好快咁噴兩下、抹一抹，餐桌都係抹一下就算，不過最污糟都係個MON。」鄭衍峰仲話見過有同事坐飛機時，會用毛毯包住張櫈，之不過，張毯又係未真係乾淨呢？鄭衍峰就話「叫做洗過囉」之後再補充「有啲航空公司櫈比較深色，可能倒咗啲唔知咩，有污漬清潔工人睇唔到，咁就算架啦……所以大家坐飛機最好係著長衫長褲，落機最好馬上洗澡。」

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大家點睇FYY嘅空姐造型呢?