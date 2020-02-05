【黃金有罪．劇透】張兆輝漸走上成魔之路　面對兩個最愛女人點揀

無綫劇集《黃金有罪》上回講到木桐（張兆輝飾）刻意安排下，敏晶（姚子羚飾）發現滅蟲公司竟有多項大額進帳記錄。木桐藉機向敏晶坦白濚木不尋常資金交易的經過，敏晶難以接受被木桐蒙騙自己和永進。木桐向敏晶提出訂婚，敏晶心軟，終接受木桐所做一切……昊峰（黃智賢飾）以為得到木桐背後支持，定必東山再起，淑美 (梁舜燕飾) 安慰。昊兒（甄詠珊飾）有感淑美始終重男輕女，心中不是味兒。永進（蕭正楠飾）的股票行開張，木桐到賀，二人回復昔日友好關係。期間，木桐驚見一個熟悉身影……敏晶黯然神傷，向木桐提出分手。

敏晶難以接受被木桐蒙騙自己和永進。(劇集截圖)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】文雪兒歷婚姻失敗湊大兩女成材 仲遺傳咗媽媽靚樣

最新一集劇情講到敏晶與木桐分手後精神轉差，永進未明箇中原因。木桐承諾會花盡金錢醫好海娜 (楊卓娜飾)，令她感動不已。木桐帶海娜到濚木集團，敏晶親眼目睹他們的親暱舉動，傷心欲絕，只好用工作麻醉自己。昊峰部署翻身大計，他與木桐設局吞併其世伯旗下劉氏集團的股份。鐘錶劉一夜破產，昊峰再次成為上市公司主席。敏晶一直以止痛藥抑壓頭痛，永進察覺敏晶情況有異，加上目睹鐘錶劉慘況，開始懷疑木桐為人……木桐越踩越深，更向帶喜 (洪永城飾) 道出股海的生存之道。

帶喜永進兄弟決裂。（劇照）

《黃金有罪》監製王心慰向《香港01》記者透露敏晶同木桐根本就是一段苦戀，她說：「佢哋兩個一開始已經講明係唔會傷害海娜，木桐好愛海娜，而敏晶係知道嘅，不過木桐又好愛敏晶，佢哋明知海娜如果返嚟，呢段苦戀就要完。海娜為木桐做咗好多嘢，令到木桐唔可以放棄佢。」

木桐好愛海娜。(劇照)

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