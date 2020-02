武漢肺炎疫情持續肆虐,且蔓延至全球各地,確診個案不斷增加,導致人心惶惶。韓國性感女星Clara(李成敏)今日就於她的IG post了自己戴上口罩並拿着紙牌的照片同大家打氣,她寫上:「The world is one,hope we can cheer everyone up to win the bettle!May you all be safe!」呼籲全球一齊加油抗疫打勝仗,祝願人人平安。

Clara為大家打氣。(ig@actressclara)

向來喜歡做運動的Clara昨日又post了一張她戴上口罩做運動的靚相,藉此提醒大家要有防疫意識,在公眾場所,即使去gym做運動都要戴上口罩,為己為人都要好好做足防護措施。雖然做運動戴口罩會有點侷促,但安全第一,網民亦大讚Clara有防疫意識,戴口罩做運動是正確又有公德的行為。

Clara戴上口罩做運動。(ig@actressclara)

