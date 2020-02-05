【武漢肺炎】麥明詩大呻台灣買口罩要實名制：我就快要買定蒸籠

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，且蔓延全球各地，掀起了全城瘋搶口罩及各類消毒產品潮，尤其是口罩更是一罩難求，不少人都要四出撲貨，麥明詩 (Louisa) 亦是其中一個。現時以律師行做顧問身份在台灣工作的Louisa，在當地都一樣是很難買到口罩。昨日她就於她的IG story大呻自己買不到口罩之苦。

Louisa現時以律師行做顧問身份在台灣工作。(ig@louisa_mak)

她表示：「台灣實名制，我諗我就快要買定蒸籠。」由於台灣即將實施實名制購買口罩，當地居民需憑身份證買口罩，Louisa沒有台灣身份證便會買不到口罩，唔通她打算清蒸口罩重用？醫生講過口罩是絕不可以清蒸重用的呀！

Louisa於她的IG story大呻自己買不到口罩之苦。(ig@louisa_mak)

另外，Louisa今日又post了一張她戴住N95口罩食飯的靚相，並留言表示：「感謝大家關心，七天才買到兩片的本地朋友都願意跟我分享幾個，實在讓我感動卻又不好意思。雖然我的防疫物資短缺，但我知道很多其他人比我處於更燃眉之急的狀況，特別是一些老人家或是在醫療機構工作的前線人員和家人，更需要大家伸出援手 - 我們繼續互相守望吧！ #保護他人等於保護自己

PS 之前有朋友俾咗啲N90我所以我都有戴，做咗啲研究好似有啲文章話防飛沫係ok不過我都唔肯定🙈，但一般黎講(好似係)最建議都係戴外科口罩啦。」

Louisa終於有口罩用喇。(ig@louisa_mak)