【武漢肺炎】陳健安On仔化身「防疫KOL」　分享有用三招抵抗疾病

武漢肺炎疫情持續，市民也紛紛搶購口罩和減少外出，不少藝人們都表示「一罩難求」。除了口罩外，原來生活上還有很多令自己遠離患病的小習慣，而組合C AllStar成員之一的陳健安（On仔）原來自1月26日開始就在IG發放不少防疫「小貼士」，近日，他又在IG分享三招去增強抵抗力。

On仔近日不停在IG分享「貼士」，化身「防疫KOL」。（Instagram截圖@on_callstar）

On仔是讀護理系出身，他早前已在IG寫長文分享實習生涯的辛苦事，表明「希望每個香港前線醫護人員受到應得嘅尊重同保障」。而連日來他每日也分享生活上，外在、內在和心態去抵抗疾病的「貼士」，更把它們都放上在Highlight Story，更叫它們做「煩過你阿媽防疫提醒」。他曾分享好像怎樣正確除口罩等提示，這天他就Share「抵抗力篇」，就是「增加血液循環」，有三招︰——食清啲，七分飽、拉筋和保暖。

On仔近期都積極操肌。（Instagram@on_callstar）

On仔先講解背後的理論，他指有一個「血液論」，他說︰「首先人係有自癒能力，有病就要士兵打仗，而血液就係負責運送士兵去打仗嘅戰車。可惜戰車數量有限，食嘢時佢會幫消化系統手。咁點樣提高佢哋嘅效率同集中力呢？」

他相信增強抵抗力要增加血液循環。（Instagram@on_callstar）

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第一招是要吃清淡點，吃容易消化的食物，減低消化系統負擔，他解釋︰「因為肉類會令到血液變濃，戰車會行慢咗，食清啲等戰車可以專心打仗。」第二招是做瑜伽，他指︰「不同瑜伽體式有助帶動戰車去到目標地點，例如感冒我會做肩倒立、背部伸展、脊椎伸展、犂式，另外做瑜伽又可以清空思緒，頭先講過諗嘢都會用到戰車。」第三招是注意保暖，「多飲暖水，保暖，浸腳，熱敷背脊，通通都係增加血液循環嘅方法。」最後又說︰「呢啲方法對我有效，希望大家都啱使，歡迎討論。」非常有心。