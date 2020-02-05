【武漢肺炎】TVB疑似有個案？　立即澄清：證實他是腸胃炎

昨日(2月4日) 約下午四時TVB保安收到通知，見到一名男子在電視城内11、12廠外行人路嘔吐。TVB工作人員立刻到上述地點進行消毒和清潔，並同時向衛生署通報及尋求指引。 經調查後已追尋到該男子是一名臨時演員，他當時正在廠外等候，昨天並沒有進入過錄影廠。該男子稱他當時只時「食得太飽想吐」，臨時演員公司應我們要求已立即陪同該男子去看醫生，證實他是腸胃炎，最近亦未有外遊。

據知昨日有臨時演員在OK便利店外嘔吐，更驚動保安。(葉志明攝)

因應最近疫症情況，TVB表示會全面消毒清潔各錄影廠，已優先處理今天要開廠的，包括第3、4、6、9、10、11、12及13廠。同時會提醒同事，嚴格執行錄影廠內、梳頭和化妝工作人員必須戴口罩，和保持手部衛生。TVB亦已提升防疫措施，包括所有人士在進入電視城前必須經過量度體温，清洗空調過濾器，加強清潔升降機、洗手間和載客車等，為同事們提供一個安全的工作環境。

TVB11廠為《開心速遞》廠房，昨日傳出有臨時演員在廠外對出空地狂嘔。(賴家杰攝)

最後TVB表示，為配合本港現時防疫措施，所有大型活動多已取消，在這時刻無綫電視更要肩負社會責任，感謝台前幕後同事們謹守崗位，上下一心，發揮專業精神，為觀眾提供娛樂及抗疫資訊和新聞。