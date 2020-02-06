【武漢肺炎】TVB採取防疫措施　洪永城：盡量避免拍親密場口

蕭正楠和洪永城昨日（5/2）出席無綫（TVB）劇集《黃金有罪》的宣傳活動，對於最近有臨時演員在電視城內嘔吐，洪永城都有聽聞：「有聽過個訊息，但佢咩病咩事就暫時唔知道，公司就有消毒同預防措施。」提到TVB的防疫措施升級，全面消毒錄影廠，蕭正楠大感安心：「困喺封閉空間做嘢，清潔完錄影廠令大家拍嘢都安心啲。各行各業都有危險一Part，知道工種都會有心理準備，做足安全措施相信都會冇事。演員一個病咗，其他都拍唔到，所以對自己嘅防疫知識、健康都要求好高。」

洪永城和蕭正楠出席無綫（TVB）劇集《黃金有罪》的宣傳活動。（陳順禎攝）

「武漢肺炎」疫情並未受控，洪永城說劇組會先剔走演員間親密的場口：「親密、多人嘅場口會盡量避免去拍，直至疫情去到安全級別。（拍緊嘅劇會延後？）未知道公司安排，原本二月中會開《陀槍師姐》，而家等公司處理。」蕭正楠亦指未收到拍劇延期消息，如期試新劇造型。

洪永城說劇組會先剔走演員間親密的場口。（陳順禎攝）

疫情令大家人心惶惶，洪永城笑言外出時背包重了很多：「有消毒洗手液、消毒紙巾、袋定幾個口罩，係需要嘅呢個時候，感覺安全都重要。」蕭正楠指回家一定要洗手：「慢慢習慣用洗手液洗手，因為都唔知掂過咩嘢。（翠如有冇撲口罩？）撲唔到，真係好緊張。我戥要排隊買口罩嘅人慘，三更半夜排隊，希望疫情快啲過，口罩供應快啲夠。」