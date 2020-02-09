《鐵馬尋橋》十周年重播　馬國明：當年林子善覺得呢位演員好串

無綫經典劇集《鐵馬尋橋》2010年首播，來到今年已經十周年，TVB將於2月18日的中午以及深夜時段重播。提起《鐵馬尋橋》，不少網民都大讚好睇，而劇集更令鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠、林子善，黃嘉樂成為老友，組成了「鐵馬家族」。他們不時相约食飯，早前新年更一齊到「大佬」鄭嘉穎家拜年，非常熱鬧，感情猶如親兄弟姊妹。

「鐵馬家族」成員勁老友，早前到「大佬」鄭嘉穎家拜年。（IG/ @natalietong53）

「鐵馬家族」成員因拍劇相識十年再變成老友，飾演「二弟」的馬國明深感難得：「最開心呢班朋友由唔識去到好熟，同佢哋好夾，好快好熟又一齊去食嘢。成套劇氣氛好好，大家都好鍾意個劇本，一家人bonding感覺好強，亦都中咗個劇本。我哋係被欺壓嘅一家人，後尾團結渡過好多難關。拍咗好多套劇，唔係每一套劇嘅朋友都可以咁friend，keep住聯絡，我好好彩。」

馬國明最開心係同呢班朋友由唔識去到好熟，大家好夾。（IG/ @natalietong53）

雖然「鐵馬家族」一眾成員friend過打band，不過馬國明就爆原來當年林子善覺得鄭嘉穎好串：「子善有同我講過未拍呢套劇之前，覺得嘉穎好串，拍完先對佢改觀。我拍《鐵馬》之前已經同嘉穎好熟，我又未至於覺得佢串，不過就好cool，唔係好出聲，開頭都驚夾唔到，後來開多兩日工就覺得佢好好玩。佢表面cool，其實佢好易相處。我知好多人覺得佢好串，外表畀人感覺比較串，識落幾好笑。」

子善當年覺得嘉穎好串，拍完就對佢改觀。（IG/ @natalietong53）

當年《鐵馬尋橋》的口碑非常好，卻失落了「最佳劇集」，最終由《公主嫁到》奪得。馬國明對此未感可惜，獎項屬其次：「最開心聽到大家話好睇，獎項唔係最緊要，當年可能都有好好睇嘅劇。有冇獎對我哋成班演員嚟講冇咩所謂，最緊要拍嘅過程開心，觀眾鍾意就更加錦上添花。」

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