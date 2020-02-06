【後生仔傾吓偈】空姐名牌有貼紙即性暗示？　前空少鄭衍峰爆秘聞

上到飛機之後，飲樽裝水係最安全。（影片截圖）

周三晚（5/2）最新一集《後生仔傾吓偈》繼續係以「空中奇遇記」為題，前空少嘉賓鄭衍峰（Leonard）曾任國泰航空公司，喺萬呎高空下見過唔少趣聞，有後生仔提到曾有傳聞指如果空姐／空少嘅名牌上貼有貼紙的話，其實係一種性暗示，到底係真定假呢？Leonard表示從未見過有貼紙嘅名牌，但就講咗一個Crew meal的故事。「Crew meal本身係空姐或空少食嘅餐之外，另一個意思同大家……都係食得嘅意思。」Leonard之後再進一步解釋：「如果有人問how would like your crew meal（你想點享用機組人員餐？），而對方話Hot and spicy的話，咁就代表可以詳談。」Leonard口中所指嘅「詳談」，相信大家都明係咩意思啦。

馮盈盈繼續空姐上身……

另外，上集提到飛機上最污糟嘅嘢，今集Leonard亦都有繼續分享，原來除咗毛毯之外，水亦都係高危物品！「飛機水缸唔知幾耐洗一次，如果佢按出來的水千萬不要喝，要飲樽裝水。」機上嘅咖啡同熱茶佢都建議大家盡量唔好飲，一來啲水都係來至水缸，二來水雖然係經過加熱，但未必夠100度……所以大家上機上最好就係買定水，又或者飲汽水果汁。

嘉賓鄭衍峰(Leonard)話最怕係遇上識食嘅客人。

機組人員術語逐句睇