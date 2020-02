【後生仔傾吓偈】空姐名牌有貼紙即性暗示？　前空少鄭衍峰爆秘聞

上到飛機之後,飲樽裝水係最安全。(影片截圖)

周三晚(5/2)最新一集《後生仔傾吓偈》繼續係以「空中奇遇記」為題,前空少嘉賓鄭衍峰(Leonard)曾任國泰航空公司,喺萬呎高空下見過唔少趣聞,有後生仔提到曾有傳聞指如果空姐/空少嘅名牌上貼有貼紙的話,其實係一種性暗示,到底係真定假呢?Leonard表示從未見過有貼紙嘅名牌,但就講咗一個Crew meal的故事。「Crew meal本身係空姐或空少食嘅餐之外,另一個意思同大家……都係食得嘅意思。」Leonard之後再進一步解釋:「如果有人問how would like your crew meal(你想點享用機組人員餐?),而對方話Hot and spicy的話,咁就代表可以詳談。」Leonard口中所指嘅「詳談」,相信大家都明係咩意思啦。

另外,上集提到飛機上最污糟嘅嘢,今集Leonard亦都有繼續分享,原來除咗毛毯之外,水亦都係高危物品!「飛機水缸唔知幾耐洗一次,如果佢按出來的水千萬不要喝,要飲樽裝水。」機上嘅咖啡同熱茶佢都建議大家盡量唔好飲,一來啲水都係來至水缸,二來水雖然係經過加熱,但未必夠100度……所以大家上機上最好就係買定水,又或者飲汽水果汁。

