【武漢肺炎】撐醫護罷工？郭富城急發聲明：被不法機構或人士盜入

郭富城正在美國舉行巡迴演唱會。 （IG：@aaronkwokxx）

武漢肺炎疫情肆虐，市民瘋搶各類日常用品，而醫護工會「醫管局員工陣線」的罷工行動今日（7號）踏入第五日，暫時都未見有進展。上月底飛到美國準備演唱會嘅郭富城（Aaron），被發現佢嘅個人IG悄悄關注「醫管局員工陣線」官方IG﹗

醫護工會「醫管局員工陣線」的罷工行動今日（7號）踏入第五日，工會表明若談判不果，不排除延長罷工。（張浩維攝）

有人發現，在「醫管局員工陣線」官方IG的追蹤者列表中，見到Aaron官方IG帳號，似乎人在外地都非常關心事態發展。不過7日早上小美工作室就代Aaron發表聲明，指帳號被盜：「本人現正在美國準備2月8日康州站之演唱會。剛由公司資訊科技部門同事通知，本人之IG 帳戶@aaronkwokxx，被不法機構或人士盜入，令帳戶出現異常情形。」暗指追蹤「醫管局員工陣線」官方IG一事並非Aaron本人所為。

有人發現，在「醫管局員工陣線」官方IG的追蹤者列表中，見到Aaron官方IG帳號。（IG：@aaronkwokxx）

郭富城聲明啟事全文：

本人現正在美國準備2月8日康州站之演唱會。剛由公司資訊科技部門同事通知，本人之IG 帳戶@aaronkwokxx，被不法機構或人士盜入，令帳戶出現異常情形。公司為保障藝人社交平台帳戶之安全，現已和相關網絡機構進行查證。因此本人之帳戶先暫停止所有運作及發佈，直至本帳戶得到全面安全之保障，才再進行重新運作！

特此知會

祝大家平安！

郭富城

@aaronkwokxx

@小美工作室

6/2/2020

郭富城聲明啟事。 （IG：@aaronkwokxx）