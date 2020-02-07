【武漢肺炎】執照醫生叫大家唔洗搶口罩　生活懷習慣仲衰過裸跑

近日武漢肺炎的疫情已掀起全球關注，世界各地尤以亞洲為主，巿民瘋狂搶口罩的情況每日發生，消毒洗手液、搓手液、漂白水、甚至是廁所、衛生巾和避孕套也出現搶購潮，可見大眾對此大感慌張。不過近日台灣公共電視的新聞節目《有話好說》就請來一名「中西醫雙執照醫師」翁銘佑卻反其道而行，直指戴口罩並不會減少飛沫傳染的感染率，還呼籲大家不必「盲搶」口罩，更在節目上親自示範以解釋自己的「無罩論」。

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最重要係防疫措施

其實醫生並非呼籲大家「無罩」生活，是希望巿民不要盲目地瘋狂搶口罩，以及提出勤洗手的重要性，因為你手或皮膚所接觸過的更容易被忽略。而另一方面，醫生亦指出，其實現時台灣感染到武漢肺炎的機會是微乎其微，但巿民依然瘋狂搶口罩的原因是因為不安心，是因為知道目前當地的隔離制度沒跟得上美國，不能夠確認自己所在的社區遇到武漢肺炎的機率是零。所以他建議政府要做的是能夠杜絕兩岸之間病毒傳入的可能性，以及讓巿民清楚知道，疑似病例的人都在特定的隔離區或機構中，令巿民安心，搶口罩的「瘋潮」也許馬上就會解決了。