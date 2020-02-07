韓國災難片《戰疫》神預言　故事情節令人不寒而慄

韓國有唔少以病毒為題嘅電影，早前有網站列出網友認為係「未世神預言」嘅電影，當中2013年由張赫同秀愛主演嘅《流感》（港譯:戰疫）亦都上榜。戲中有唔少場面，相信香港人睇到的話，都會好有共嗚。

故事因有偷渡客受到病毒感染，再以口水方式散播，令盆唐市淪陷。（影片截圖）

電影講述經由香港偷運到韓國嘅東南亞難民，由於當中有人患有流感，呢批難民登陸韓國盆唐區時，唯一嘅生還者即時逃走。而負責接應呢批難民嘅「蛇頭」，因染到病菌並到處傳播，令整個社區平均每3.4秒就有人受到感染，感染者均出現紅疹、咳嗽等徵狀，由於死亡率高達100%，故消息傳開後，令全國人心惶惶。

呢位人兄因為曾經接觸過偷渡客而受到感染。（影片截圖）

飾演醫生嘅金仁海（秀愛），其女兒因曾接獲過越南難民，故亦不幸中招。就係秀愛研製疫苗過程中，盆唐每小時有2000人死亡，政府決定即時封城，只要有人跨越界線就直接開熗掃射；另一方面，政府亦暗地對確診患者活埋並焚燒……而秀愛嘅女兒，亦不幸成為活埋者之一，雖然喺最後關頭被張赫救出，但真係睇到觀察一額汗……

所有感染者都在36小時內器官衰竭、吐血而亡。政府未有預告下封城，市民即時去到超市搶糧。（影片截圖）

當有疲情發生時，政治因素自然會出現，戲中，最後因美國嘅加入，連戰機都出動埋，幸得韓國總統加以阻止…話明係電影，所以《戰疫》有部分情節都跨張咗少少，但當睇到民眾喺超市盲搶日用品、逃亡出盆塘、政府莫視感染者時，相信香港人一定會好有共嗚！

封城之餘，仲將確診者活埋並焚燒，以一了百了方式解決。（影片截圖）

秀愛個女喺活埋者當中被搵到時，已奄奄一息。（影片截圖）

《流感》（港譯:戰疫）2013年都有喺香港上映過。