「大馬女神」林明禎憑着美麗的面孔、出眾的身材深受網民喜愛,原來她的家姐林詩枝(Brandy)亦同樣受歡迎。早前,林詩枝在IG貼出與林明禎的水着合照,大曬美臀和長腿,網民Like爆紛紛留言大讚:「最美姊妹照」、「身材超Fit,唔似已成一女之母。」而Brandy昨日(7/2)再派福利,她穿上白色三點式泳衣再加紅色外套,優雅地坐在地上,寫着:「I love you to the sky and sea. I am completely myself only in front of you.(我很愛你,在你面前,我才可以完全做回自己。)」靚相是由妹妹林明禎親自操力,兩姊妹感情非常好。

靚相是由妹妹林明禎親自操力。(IG/ @brandy333nat)

點撃睇更多林詩枝、林明禎靚相: