盤點即將步入40大關的無綫花旦　童顏女星真實年齡嚇一跳

39歲嘅姚子羚入行18年，直到近年才被力捧升線做一線，先後兩次獲「最喜愛TVB女配角」，視后……應該仲要等等。（elaine_yiu@IG圖片)

無綫花旦斷層已經唔係咩新鮮事，有網民細數仍為無綫效力嘅一線花旦，如黃翠如、譚凱琪、唐詩詠、李佳芯、黃智雯等人，平均年齡為38歲，而姚子羚更係奔向40大關。雖然大台近年對於馮盈盈、湯洛雯、朱晨麗、蔡思貝給予大量機會，奈何眾人與一線仍有一大段的距離。而由有線過檔嘅譚凱琪，加入大台機會都算多，而近年參與嘅《平安谷之詭谷傳說》、《大帥哥》、《金宵大廈》其角色都有不錯的回響。

黃翠如原來已經38歲。（wongtsuiyu@IG圖片)

雖然花旦一詞向來都無列明「年齡」，但睇返90年代嘅無綫花旦，如宣萱、蔡少芬、郭可盈等，均在30歲前，做到名利雙收嘅視后。而同樣係視后嘅胡杏兒，加入無綫5年已坐穩一線花旦之位，高峰期一年有5劇在手，成為視后一年，胡杏兒亦只不過係32歲。反觀，同樣係機會多的是嘅唐詩詠同李佳芯，封后時已經三十有六……難怪有網民笑無綫越來越重口味。

李佳芯加入無綫時已經30歲，到佢憑《BB來了》封后時，只係用咗6年時間都算快手。（aliaime@ig圖片)