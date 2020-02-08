【開心速遞】Terry有新歡？　「性感女神」趙碩之硬搶KC變四角戀

周五（07/2）播出的無綫劇集《愛．回家之開心速遞》就講到龍家KC（歐瑞偉飾）繼續為Terry搵老婆而煩惱，今集更講到K.C.想將自己的世姪女楊超芝（趙碩之飾）予Terry。上門拜訪之時更搬出「幫龍家生仔有錢分，越生越多」的說法來說服超芝同Terry結婚，怎料原來超芝是一位女權分子，之後更為威龍帶來不少麻煩，最後更間接連繫KC食屎才將事情擺平。

嘩！係趙碩之吖。（電視截圖）

講起KC和Icy（​岑杏賢飾）的CP，真是一凸一凹的組合，男的愛面子又大男人，而女的則小鳥依人，會為男友默默耕耘。雖然這一集名義上是KC替Terry搵老婆，但實則卻是為KC與Icy這對戀人插入一個情敵。在劇集尾聲有個大反轉，因為KC替Icy擋下了裝滿屎的尿片後，他在超芝心目中的形象馬上有180度轉變，更謂：「我單身咁多年就係搵緊一個肯為我食屎嘅男人，我搵到啦。」正式宣布爭奪KC。

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相信好多人都睇過，或者收藏過趙碩之嘅寫真。（網上圖片）

講到趙碩之，其實現年32歲的她早在2008年就已經出道參與拍攝TVB劇《盛裝舞步愛作戰》以及2009年的《絕代商驕》，不過更早期受到大家認識，卻源自於同年正值「書展寫真戰」時推出的「Wylie Summer 趙碩之·夏」和「A Story Behind Wylie」兩本寫真，在「宅男女神」行列搶佔一席位。

踏入32歲輕熟女行列，趙碩之仲Fit過以前。（IG@wylie______chiu）

推出寫真後，人氣更大，隨之以來就有不少電影劇集找她演出，《死神傻了》、《一路向西》又或是亞洲電視的《親密損友》等等，後來在13年與原屬經紀人公司約滿後，也有《12金鴨》、《選老頂》和《毒。誡》的演出，近年的《隱世者們》、《詭探》可算是一洗她做「花瓶」的形象。除了在《愛·回家之開心速遞》中飾演女權分子「楊超芝」，其實她也有份參演即將開拍的《踩過界II》，相信在未來日子將會更機會欣賞這位昔日性感女神的演出。

當年拍《盛裝舞步愛作戰》，大家搵唔搵到佢？（視覺中國）