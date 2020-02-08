【武漢肺炎】托朋友買口罩突然失聯　江嘉敏幸未有金錢損失

「武漢肺炎」令全港人心惶惶，市民連日來用盡方法搶購口罩，不過大多失望而回。在「一罩難求」的情況下，藝人都要加入蒐羅口罩行列。何廣沛日前（6/2）接受訪問時，便大爆江嘉敏專門負責幫無綫（TVB）同事購買口罩，更用3千元買了100個N95口罩。

何廣沛爆江嘉敏專門負責幫TVB同事購買口罩。（IG/ @kaman_kong）

被問到是否幫同事訂貴價N95口罩時，江嘉敏回覆《香港01》時便指N95口罩是托朋友在美國幫自己購買：「唔係幫大家買，因為N95實在太貴，唔想大家用啲Overpriced嘅口罩。我而家幫大家喺韓國訂緊KF94口罩，因為有朋友喺韓國旅行同埋識咗啲韓國朋友，但係仲未寄到嚟香港。」

嘉敏透露突然聯絡不到去韓國旅行的朋友，因此未知這批口罩何時運到香港，幸好未有帶來金錢上的捐失：「佢話可以帶到百零個返嚟，但係佢唔見咗蹤影，我有少少擔心。好彩我未入錢，就算失望都只係冇咗批口罩。」

嘉敏透露聯絡不到去韓國旅行的朋友，未知口罩何時運到香港。（IG/ @kaman_kong）

口罩運送無期，嘉敏除了繼續尋找購買口罩途徑外，亦轉攻買消毒用品：「消毒啫喱、消毒洗手液，我同廣沛、Arnold（郭子豪）都想一齊夾買多幾支擺喺廠，大家一齊Share。身邊朋友愈嚟愈少口罩，好多朋友、同事都要返工，加上佢哋屋企有長者、長期病患者都需要口罩，而家不斷睇下有冇朋友去緊旅行，或者其他途徑購買到口罩。」

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