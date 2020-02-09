【多圖】程美段做Gym只騷背面有原因：擺個心口博人睇好唔健康

去年因網台追糧事件而知名大噪的程美段（Kiwi）近來密密做Gym修身，也不時在IG上紀錄自己的身材進化史。日前她也分享了睡衣照，大方展示操肌多時的身材以及臀部。不少網友大為哄動，更大讚她：「Perfect Patpat」，又留言詢問：「做咩唔着褲！」更要求她貼出正面照。

幫大家攞咗張彩色版。（受訪者提供）

程美段接受《香港01》訪問時，就表示已經苦練了兩個多月：「我而家每日都會做Gym，最起碼都會做一個半鐘，Non-stop咁做，如果唔做機，都會去跑步。」用哪一種器械？她回答說：「唔知部機叫咩名，係擘腳同夾腳嗰種，舉啞鈴就通常4kg或者6kg。」

程美段練出鋼條型身形。（受訪者提供）

武漢肺炎期間，她又如何打發時間？程美段就笑說，自己忙於在日本買口罩。「日本好多地方都冇晒口罩，有都唔畀成盒買，只可以一個一個買，小童款就可以成盒買，所以我就買咗一盒，成人款就派晒畀親戚朋友，小童款就就自己用。」

而家個樣真係唔同咗。（IG@kiwichingg）

有好多網民要求Post正面照，為甚麼只放背面？她就回覆：「其實我從來都唔係Show-Off畀人知我有做Gym，只因為自己冇記性先影多啲相，唔係專登想『洗底』改形象。初時都有人話我為咗打卡先Post健身相：『唔好影張相當自己做咗啦，騷身材都係方使你搵老細。』，但係而家已經有人欣賞我真係認真做Gym。」

程美段真係同以前唔同晒。（IG@kiwichingg）

她更表示很感動，因為有女生與她傾談Keep Fit的話題，而不再是留言攻擊。她說：「因為以前好多影心口嗰啲，大家先Focus喺度，擺個心口出嚟博人哋睇我，真係好唔需要，好唔健康。我開心嘅係，有人DM我話一年前後嘅我真係唔同晒樣，再唔係之前嗰種『係咪整咗容』嘅唔同，所以我先冇Post正面相。」

一年或者早期少少嘅程美段係咁樣：

+ 26 + 25 + 24

開始做Gym之後嘅程美段真係Fit咗好多：