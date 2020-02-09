【武漢肺炎】楊卓娜錄音流出叫人搶廁紙　當事人解釋只是好心提醒

武漢肺炎肆虐，香港人驚恐萬分，搶口罩、消毒液、米、廁紙等等，總之寧濫勿缺，有得搶就搶先！今日有錄音流出，指TVB藝人楊卓娜在廁紙被搶購前，指因為物流問題而令到廁紙會缺貨，雖然不用囤貨，但也叫大家可以考慮「買定少少」。

楊卓娜的錄音內容如下：「我哋頭先去買紙巾，因為我老公個客話我哋知，佢哋係做運輸嘅，佢哋話個物流可能有啲停滯，因為封關，咁短期內呢冇紙巾，尤其是卷裝紙巾，咁你哋考慮吓自己使唔使買少少啦，如果冇嘅真係要買少少，咁又唔使好恐慌嘅。」這段錄音流出後，立即有網民怒罵楊卓娜，指她亂造謠。

楊卓娜在這段期間分享了不少抗疫方法，相信她是為大家好的。（IG@楊卓娜）

早前仲教人自製口罩。（IG@楊卓娜）

+ 12 + 11 + 10

楊卓娜今日在接受其他傳媒訪問時，指自己只是提醒大家，被人拿出來做新聞也沒有辦法，更說自己也沒有囤貨，只是買了日常需要的數量。

其實物資夠用就好，人人都搶購，買不到的人更加驚慌，驚恐的情緒只會繼續漫延。就好像早幾日開始瘋傳廁紙會缺貨，大批市民蜂擁到超市搶廁紙，雖然有關方面已說缺貨只是謠言，卻安不了香港人的心，現在市面的廁紙已經日日掃清光。

楊卓娜今年42歲，不過keep得好好。（IG@楊卓娜）