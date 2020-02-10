【武漢肺炎】港姐冠軍黃嘉雯捐口罩：老人家用到起曬毛毛好無助

Model出身嘅黃嘉雯不時分享靚相。（IG：@carmaneysantiago）

「兩盒Thanks﹗」成為2020年最多人用嘅「潮語」，武漢肺炎下全球防疫產品都被瘋搶，各國相繼限制出口之下，口罩相當短缺。港姐冠軍黃嘉雯（Carman）呢日發文感謝朋友雪中送炭，亦希望發揚互助精神，宣佈捐出口罩：「見到好多老人家買唔到甚至一個口罩都用到起曬毛毛覺得好無助。」

黃嘉雯連日來同大家一樣不停搵口罩。（IG：@carmaneysantiago）

同好多香港人一樣，Carman呢段時間每日都要撲口罩：「好多謝身邊好多朋友都無私咁雪中送炭，分享左一些醫療用品俾我包括宜家用錢都未必買到既口罩。甚至試過有朋友寄過黎竟然到呢刻都未收到，從來未試過見到屋企有口罩會有一種感動同心安。」

黃嘉雯宣佈捐出100個口罩。（IG：@carmaneysantiago）

推己及人，Carman得到朋友相助送上防疫產品，保留自己需要用嘅數量後，決定幫助更有需要嘅人：「知道呢段時間大家都好唔容易，我宜家有大約100個散裝成人口罩可以捐出，如果大家唔介意的話，我可以入落密實袋寄俾大家，咁樣比分兩盒俾人更加幫到更多既人。因為我屋企都係用緊散裝，我希望有需要買唔到口罩既人都可以用住先，以解燃眉之急。見到好多老人家買唔到甚至一個口罩都用到起曬毛毛覺得好無助。」大批網友留言講低自身情況，Carman亦逐一回覆，網友大賺佢真係人美心善﹗