【大醬園．劇透】李國麟為阮政峰聲討　要對何廣沛行私刑？

無綫劇集《大醬園》上回講到張勇（張達倫飾）重遇情人何芬芳（莊思明），原來他就是救卓楠（黃嘉樂飾）的神秘人。卓楓（何廣沛飾）情況一轉好便嚷着要到醬園，德容（龔慈恩飾）看出他只是在意小滿（朱晨麗飾）。玉鶯（楊卓娜飾）在星權（劉天龍飾）的屍體發現彈頭，找敬業（李國麟飾）對質，彭虎（古明華飾）突然出現作證，但還需另找一名證人才足以指證敬業。德容從小滿的父親夏冬（江榮暉飾）口中，知道自己搞錯了一件重要事情。德容為細么（龔嘉欣飾）安排相親，星威（阮政峰飾）到來搞破壞。星威帶細么到大宅，對她不軌，小滿前來拯救。敬業之後稱星威已喪命，並囚禁小滿，要啟山（吳岱融飾）交出細么賠命。

玉鶯在星權的屍體發現彈頭，找敬業對質。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到細么無家可歸，只能向雙雙（江嘉敏飾）求助。兆榮（袁文傑飾）的上司曹濟眾（張國強飾）到來探訪，細么問雙雙為何不能接受對她有意、又對高家有利的濟眾，雙雙聲明推崇自由戀愛。卓楓率隊闖入劉家大宅要救小滿，雖不成功卻發現星威原來未死。

有人指證敬業槍殺星權。（劇照）

另一邊廂，卓楠提出查清星權的死亡真相，才有機會令敬業釋放卓楓。啟山向兆榮求助，兆榮推卻，但聽到彭虎可能未死後就態度大變。敬業當眾向萬家聲討星威被殘害身體一事，要對卓楓行私刑，怎料有人指證敬業槍殺星權，卓楓逃過一劫。