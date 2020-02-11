【武漢肺炎】歐陽巧瑩泰國買1500個口罩贈港人：希望唔會寄失啦﹗

歐陽巧瑩因拍攝《3日2夜》而被封「女神」。

歐陽巧瑩早前話今年3月約滿TVB後退出幕前全力做「生仔機器」。（IG：@t.a.m.）

武漢肺炎香港確診個案每日急升，口罩供應仍舊相當短缺，各界努力從外地訂購回港。歐陽巧瑩早前購入1500個泰國口罩，表示會捐出派發俾香港永久居民。不過好多人外地訂口罩最終都無了期等待甚至無法運送，呢日歐陽巧瑩報喜，口罩終於到手﹗

歐陽巧瑩早前購入1500個泰國口罩，表示會捐出派發俾香港永久居民。（IG：@t.a.m.）

歐陽巧瑩於IG表示：「今次訂購口罩困難重重，之前告知大家口罩產地為泰國，但由於泰國口罩出關遇到阻滯，暫未能到港。好彩地，陋室團隊搜羅到第二批來自英國嘅口罩，並已順利到港，所以是次免費口罩的產地將由泰國改為英國。」

歐陽巧瑩訂購嘅口罩終於抵港，不過期間困難重重，泰國突然禁出口大失預算。（IG：@t.a.m.）

另外歐陽巧瑩指因為「每人分發口罩數量唔多，唔想各位要浪費1個口罩岀嚟交收5個口罩，決定以郵寄方式寄到各位手上。」佢嘅團隊一收到口罩就開工，每5個分好一包並用信封入好：「PACK了一天好攰。」至11號早上7點幾又出IG Story話等郵局9點開門。同日4點幾再上載一張郵居內職員處理郵件嘅相片話：「所有口罩順利寄出！希望唔會寄失啦，祝各位身體健康，我返屋企訓陣先，搞左成日好攰………」

歐陽巧瑩終於成功寄出所有口罩。（IG：@t.a.m.）