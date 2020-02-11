【後生仔傾吓偈】馮盈盈口罩充足竟拒載罩　「得我一個無畏無懼」

馮盈盈早前喺泰國機場成功買入大量口罩。（影片截圖）

武漢肺炎疫情在港十分嚴峻，最新一集《#後生仔傾吓偈 》以「防疫」為題，身為台灣後生仔嘅子碩提到過年時，喺當地同朋友唱K時，個個都戴上口罩，氣氛十分奇炒，他亦提到當地口罩十分短缺，幸好自己早早入手幾盒。至於一眾香港後生仔，都話無論係托外國朋友，定係上網搶購口罩，都十分困難。

馮盈盈早前喺泰國機場成功買入大量口罩。（影片截圖）

而早前去泰國拍攝嘅馮盈盈，就非常好彩咁喺當日大量入手。「本身去到機場諗住買曲奇做手信，結果完全唔使煩，買口罩同酒精搓手液，買咗十幾枝。」馮盈盈她在泰國機場的免費店入手口罩時，見貨源十分充足，即時狂掃百幾二百個。雖然馮盈盈有充足口罩，不過她亦試過出門唔戴口罩。「藝人都有啲影響，返嚟公司前化咗妝，為咗個妝唔想花，好難戴口罩。我只不過係落樓下、跳上架車點對點咁返嚟，但已經好奇怪。因為當落到街全世界戴口罩，得你唔戴，上到車司機都有戴，落車，電視城已經有人戴晒口罩叫你量體溫，全程得我一個無畏無懼唔戴口罩……」

馮盈盈早前喺泰國機場成功買入大量口罩。（影片截圖）

同樣係藝人兼節目主持嘅林穎彤(Bella)，聽到馮盈盈咁講之後，都顯得十分擔心，並溫提對方其實可以「補妝」，馮盈盈亦十分認同，亦指唔應該愛靚唔愛命。「有時拍劇，唔roll機時都想戴返口罩，但真係會整花個妝，呢排唯有增強自己免疫力。」