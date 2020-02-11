【武漢肺炎】MIRROR工作大受影響　姜濤赴台拍劇順延唔關疫情事？

「武漢肺炎」肆虐，香港的確診數字日漸上升，日前更出現第一宗死亡個案，疫情愈來愈嚴峻，市民紛紛減少外出避免風險，而演藝界的活動亦相繼取消。炙手可熱的男團MIRROR也受到影響，主將姜濤日前在個人社交媒體寫道：「有太多的不確定，願一切可以順利，我都嫌自己煩了。」MIRROR原定於五月於九展Star Hall舉行演唱會，現在鐵定延期舉行，經理人花姐（黃慧君）接受訪問時說：「原本係三月開賣，我覺得好似唔係幾啱時候，加上唔敢肯定五月係咩情況，就決定延期。」至於延期後的舉行日子，花姐就說因為近來有很多演唱會相繼取消或延期，所以還在排隊輪候中：「我哋希望可以排喺暑假嘅時候。」

MIRROR除了演唱會，專輯亦同樣延期推出。（資料圖片）

至於鏡粉（MIRROR粉絲）期待已久的MIRROR Full Album亦隨着演唱會改期而計劃有變，花姐說： 「專輯嘅歌都做得七七八八準備好晒，可以如期喺五月完成，因為我好想專輯同演唱會一齊出，所以專輯可能都會跟住演唱會延期。」至於專輯內裏會否有小組歌或Solo歌，花姐則保持神秘說：「總之會令大家驚喜，我好開心！」

花姐下令MIRROR成員除了工作需要以外減少外出。（資料圖片）

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除了演唱會延期，花姐亦提到商業廣告都需要延期拍攝：「好多廣告商搵我哋做嘢冇話取消，但都延咗期；咁我哋就將呢段時間放返喺製作上拍劇、錄歌，等之後嘅行程唔需要咁緊迫。」姜濤與Anson Lo（盧瀚霆）原定今年4月會赴台灣拍偶像劇，計劃也被推遲，花姐就否認與疫情有關：「本來係4月中或者尾拍攝，但MIRROR原本五月開演唱會，就提議不如演唱會後拍，唔使飛嚟飛去，本來就已經推遲到五月先拍。」又指自己未收到消息會否因疫情嚴峻而再度延期。至於MIRROR成員Stanley（邱士縉）原本亦會到台灣拍攝另一部劇集，同樣面臨延期：「呢個係劇組嘅Production未準備好，係通常都會有嘅延遲情況，都等待通知中。」

花姐坦言劇集《男排女將》的拍攝同樣受到影響：「排球比賽嘅戲份都係Book咗政府場地去拍攝，而家好多都唔開，所以有幾日拍攝取消咗遲啲再補拍；其他唔受影響嘅場次都拍攝緊。」（資料圖片）

重溫MIRROR成員拍攝《男排女將》情況：

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MIRROR日前在接受訪問時提到成員Anson Lo（盧瀚霆）、Jer（柳應廷）、Anson Kong（江熚生）均將在二月尾推出Solo歌曲，花姐就提到這個計劃如期進行，並沒有變化：「反而更加想喺呢個時候出多啲歌，大家冇其他嘢做可以專心聽下歌。（宣傳受影響？）訪問一定受影響，宣傳可能少咗，唯有喺宣傳活動上做改變，可能轉用社交媒體或者電話訪問，盡力做。」原本Anson Kong的新歌MV會在台灣進行拍攝，因為疫症遇上入境管制所以改為在香港拍攝；花姐又說進度非常好：「Anson Lo、Jer嘅MV已經拍完，呢兩日會到AK（Anson Kong）拍MV，會趕得切喺月尾推出。」