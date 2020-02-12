內地武漢肺炎肆虐，疫情蔓延全球，為了有效地防控疫情擴散，內地方面實行了封城措施。而娛樂圈方面亦為了響應國家的防控政策，亦停止了影視劇的拍攝工作，如此一來就有不少明星藝人暫停工作留在家中，足不出戶的他們到底是如何打發時間呢？我們就來看一看吧！

平日裡忙到不可開交的明星，其實一日三餐都是吃外食，甚少親自下廚煮飯。而就在抗疫情這一段時間中，暫停工作的她們幾乎都在家研究廚藝，親自下廚煮飯，賣相還非常不錯添。就好似人氣女星楊冪，她就在微博留言道：「抗疫隔離中，自主開發新技能，真的好吃，你們都在家做甚麼？」眼見在家專心研究廚藝的她，除了炮製了湯飯之外，還煲起了老火湯，見她煲的青紅蘿蔔湯似模似樣，而且還只剩下些少的湯料，極可能太好飲的關係受到家人的歡迎，搞到不少網友都垂涎三尺表示想吃。另外，楊冪還在自家的後花園玩鳥，落地窗的花園設計種植了許多植物，再加上鳥兒的動態萌樣，想必楊冪在家中過著極悠閒的生活。

楊冪在家專研廚藝。（楊冪微博圖片）

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除了楊冪之外另一人氣女星趙麗穎亦正在研究廚藝，自認不喜歡下廚的她今次就向這一方面多作發展，眼見她在社交網站上貼的菜餚可見，她炒了一道辣椒雞，看上去色香味俱全，搞到不少網友都表示只是看圖就已經增加食欲，對她有讚無彈。另外，另一女星張含韻就向高難度挑戰，炮製了陝西著名小吃涼皮，她在微博留言道：「終究還是做了自制涼皮大賽，野生候補型選手」眼見她準備了多種材料混合在一起，涼皮浸在辣椒湯底下整道菜餚看似鹹辣又爽口，亦令不少網友大讚。不過有網友就認為她芫荽不夠多，增加多一點會比較好吃。

趙麗穎在家亦下廚煮菜。（趙麗穎﹑名人街拍微博圖片）

這一邊廂有女藝人專研廚藝，另一邊廂有女藝人就疑在家田地種菜﹑親自裝修房屋等。就好似去年憑新版《倚天屠龍記》飾演趙敏一角的陳鈺琪，趁疫情在家休息期間就走去田地種菜，她在微博留言道：「春日播種」搞到不少網友都嘲笑她「女明星現在轉行在家務農」非常好笑。另外，女星徐靜蕾更了不起，自己擔當起粉刷工為自家房子裝修，她在社交網站留言道：「粉刷匠和搬運工清潔工的生活。一個人刷了兩面又五分之一牆，架不住聰明還認真。So proud of myself。」眼見白色牆慢慢裝修為黑色牆，整個格調立即昇華不少充滿工廈風，不少網友都大讚她太能幹了。

陳鈺琪在家種菜。（陳鈺琪微博圖片﹑影片截圖）

徐靜蕾擔當起粉刷工為自家房子裝修。（徐靜蕾微博圖片﹑suanpieveryday＠IG）

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男藝人方面在家又如何呢？2018年因為清裝劇《延禧攻略》爆紅的許凱，在家逗留這一段時間似乎亦不修邊幅，留了鬍鬚的他顯得滄桑不少。雖然如此但他仍然在裝備自己，利用目前的時間在家不停運動，做平板支撐動作訓練腹肌。另外，歌手蔡徐坤﹑張藝興則在家專心創作音樂，張藝興更為今次疫情創作了歌曲《會好的》，更邀請粉絲們與他一起完成此作品。皆因為他會在粉絲所上傳的音樂作品中，挑選最好的作品拼湊在《會好的》當中，為前線工作的醫護人員打氣的。看來各位明星在家沒有浪費時間，充實裝備自己非常不錯啊！

許凱在家玩健身。（圈小記微博圖片﹑骨朵星番微博圖片）

男明星在家情況：