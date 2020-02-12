【武漢肺炎】倪晨曦結婚通知書曝光　受疫情影響：未決定是否延期

Elva倪晨曦去年答應圈外男友Vincent求婚，點知婚禮一波三折，由去年尾改到本月26日，又撞正武漢肺炎疫情，令Elva相當頭痛或需要再延期。有傳媒曝光佢地嘅擬結婚通知書， Elva方面接受《香港01》訪問時表示：「好頭痛，其實到呢一刻都未決定到，不過傾向會延期。」

倪晨曦月尾婚禮暫時未知是否需要延期。（IG：@misselvani）

去年9月Elva已經同男友及好友們，去到玻利維亞拍攝婚紗照，擬結婚通知書中顯示Vincent比Elva大4年，二人都係報薄扶林區住址。法例規定入紙後3個月內要註冊，但直到2月12日下午，Elva都仲未決定到係咪延期：「一延期其實牽涉好多嘢，本身都有諗過註冊先，但因為爹地媽咪仲喺多倫多，真係好想佢地見証我出嫁。不過一來搭飛機怕有危險，二來都唔知到時航班會唔會被取消或禁飛，所以好兩難。」

疫情影響下ELVA為婚禮是否延期相當頭痛。（IG：@misselvani）

疫情下Elva都繼續工作，同時為婚事兩頭忙，亦不得不做定兩手準備：「今日都拍攝緊香港開電視嘅節目，晚上會再同雙方家長傾下，因為佢地都想揀返吉日舉行婚禮，但酒店方面仲未夾到期，所以寬限多兩日俾我地再回覆。」