【武漢肺炎】杜大偉火鍋店搞綽頭　為谷生意一人一口罩派食客

近來武漢肺炎疫情持續，香港的案例也不斷上升。除了一口罩難求外，日前更有一19人家庭打邊爐及燒烤後，多名成員確診及懷疑感染新冠肺炎，不少連鎖餐廳即時停止火鍋供應，或者作出相應措施預防，有《愛．回家之開心速遞》中，飾演行政部副經理「Peter」的杜大偉（David）有份投資開火鍋店，更一度擁有七間分店，在現時的疫情下，他的火鍋店也有相應對策。

David演Peter的角色成功入屋！（Instagram@do.david）

David有份投資的火鍋店在Facebook專頁貼上一則發文，寫道︰「口罩難求，搞到你同我都唔敢出街食飯？即日起惠顧倫哥佐敦分店，每位客人即獲贈韓國直送KF94口罩乙個！」而贈品數量也以人頭作準，小童長者人人有份！不過告示就表明，這活動只限佐敦分店。相信是以此吸引食客光顧幫補生意。《香港01》記者曾聯絡David查詢有關事宜，但在截稿前未有回覆。

David有份開的火鍋店以送口罩吸引人去食飯。（Facebook圖片）

David雖然在《愛．回家之開心速遞》演的Peter戲份不多，不過也有不少觀眾留意到他的演出，而他本人也在飲食界發展得不錯，短短3年已經開了7間分店，火鍋店也成了演藝界行內人經常聚腳和飯局的地方。他曾接受傳媒訪問時，指自己主要做店舖的宣傳和公關工作，又曾表明想上市。