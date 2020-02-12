吳若希糧倉短缺　獲鄰居伸援手送米：唔知生咗條咩命對我特別好

最近新型冠狀病毒（又稱：武漢肺炎）肆虐，香港人心惶惶，紛紛搶購口罩、消毒用品，甚至日用品。吳若希（Jinny）今日（12日）為商台節目《一圈圈》錄音，其後接受《香港01》記者訪問，透露口罩和消毒用品充足，卻欠缺日用品，幸好獲鄰居和好友伸出援手：「我唔知生咗條咩命，身邊啲人都對我特別好，幫我話冇米、冇粥食嗰陣，隔籬鄰舍送咗兩包米俾我！」

吳若希早前日用品短缺，幸好有鄰居送兩包米度過難關。（梁碧玲攝）

Jinny過往擔任總理的香港愛馬女士協會早前香65歲或以上長者免費派發口罩，被網民批評安排不善，要長者在寒冷天氣下通宵排隊，Jinny指協會本着善心辦事，成員會體諒公眾情緒，自己亦沒有感到不快。Jinny又認為未來口罩供應會漸趨穩定，希望未來會以良心價售予有需要人士，Jinny亦欣賞不同機構和社會人士捐贈口罩，認為體現出香港人富有善心。

星期五是情人節，Jinny透露會在家慶祝，雖然丈夫熱愛打邊爐，但早前有家庭因打邊爐而傳染武漢肺炎，所以Jinny為了滿足丈夫，不得不出奇招：「可能食一人邊爐，一人一個鍋打邊爐，因為我老公好鍾意打邊爐，而我就會BBQ，老公喺客廳度打邊爐，而我就會喺露台BBQ 。」

星期五是情人節，為了滿足熱愛打邊爐的丈夫， Jinny決定安排一人火鍋慶祝。（梁碧玲攝）