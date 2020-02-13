【武漢肺炎】張頴康同人搶廁紙無功而還：一開門好似喪屍咁衝呀跑

由搶口罩搶米到搶廁紙，武漢肺炎下人人自危，將超市貨架一掃而空。唔係人人都去盲搶，不過當屋企真係缺貨要買嘅時候，就會相當頭痛。麥雅緻呢日喺IG貼出老公張頴康捧着一條廁所等日用品嘅相，笑言真係得來不易：「一開門啲人好似喪屍咁衝呀跑呀⋯ 佢話唔忍心摧毁自己嘅形象所以冇喪跑，下晝佢好頹呀！」

張穎康麥雅緻一家四口。（Facebook：@張頴康 麥雅緻 專頁）

麥雅緻話：「話說屋企廁紙剩返三卷￼，米就剩返小量⋯ 咁佢就話今朝佢早啲出去啦⋯ 超市開8點，7點半夠早嘞卦⋯ 點知佢話去到已經有3、40人（大部份工人姐姐）排住隊等入去⋯ 一開門好似喪屍咁衝呀跑呀⋯ 佢話唔忍心摧毁自己嘅形象所以冇喪跑⋯所以只係買到一包2公斤米⋯下晝佢好頹呀！」

連日來出外都戴上口罩。（Facebook：@張頴康 麥雅緻 專頁）

其實購物男人點會夠太太同工人姐姐們熟路呀，失敗都相當正常，但為咗全家人嘅幸福，同日下晝張頴康就再次出擊：「黃昏再出動去買餸⋯ 憑着佢迷死人嘅一雙眼睛（戴口罩鬼睇到你個樣）同親民無粗口嘅個性，終於⋯ 藥房阿哥係人少少嘅情況下，靜悄悄攞咗條廁紙出嚟喇⋯ 嘩！ 張生好開心呀！ 佢話唔需要再諗住要慳而用兩格廁紙啦﹗」

好在最終成功搶購日用品!（Facebook：@張頴康 麥雅緻 專頁）