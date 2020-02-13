【辣伙頭】陳海寧製造「關家姐事件」勁尷尬　陳欣妍煮韓式料理勝

ViuTV節目《辣伙頭》播出兩集之後，8位美少女在廚藝上的戰況就越加激烈，昨晚一集（12/2）她們更要挑戰煮雞蛋早餐，各人都施展渾身解數，務求在今集贏出。今集分別提供班尼迪蛋、蘇格蘭夾心蛋以及疏乎里蛋 3個料理供8位參賽者選擇，各人都挑選了班尼迪蛋或者疏乎里蛋，就唯獨是郭奕芯（Ashina）選擇挑戰難度極高的蘇格蘭夾心蛋。

Ashina你碟嘢生㗎...（電視截圖 / ViuTV《辣伙頭》）

好可惜，Ashina最後還是挑戰失敗，評判之一的廚師楊尚友切開夾心蛋後，發現豬肉還沒有熟透，所以拒絕試食。他說：「Amazing得嚟，真係好生，唔係個蛋，而係啲肉。講真如果你知道真係唔食得，就千祈唔好畀我哋食。」最後Ashina只好連忙說抱歉。

如果Gordon Ramsay在場，肯定會大鬧：「It's Fxxking RAW !」（電視截圖 / ViuTV《辣伙頭》）

不過好戲還在後頭，在宣布這一集勝出者前，三位評判就逐一點名陳欣妍（Shirley）、陳海寧（Isabella）和鄧月平上前接受評論。當陶大宇還指着Isabella說：「我哋三位喺今集都一致認為：『係你啦！』」的時候，就發生了「關家姐事件」，Isabella誤以及自己勝出，場面超級尷尬。最後，由陳欣妍（Shirley）以韓式班尼迪蛋勝出今集比賽，評判更對這碟料理讚不絕口：「可以同時食得出6種不同口味。」

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