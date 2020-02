【今日疫情】Home office有灰色地帶？ 　 職場專家：行山可即炒

有網民話有同事洗完口罩放入微波爐「叮」,曾醫生話非常時期建議大家少用微波爐。(影片截圖)

相信呢排唔少打工仔都work from home,最新一集《今日疫情》請嚟職場專家顧問張慧敏 (Son姐)同大家談討work from home嘅灰在地帶。「如果係被強制隔離,代表佢依然可以做嘢,咁咪work from home,但如果因為工作或者工種必須喺辦公室,但佢返唔到的話,咁就存在著一個灰色地帶,呢個就要同上司溝通,否則就可能要用大假或者無薪假。」提到近日有銀行員工被發現work from home期間去咗行山,Son姐表示呢個情況絕對係可以「炒得」,並指「呢個絕對係可以即時解雇而唔需要任何賠償」

中央冷氣會否造成傳播的渠道呢?冷氣公司經理就話交叉感染機會好微。(影片截圖)

節目中,染及傳染病專科醫生曾祈殷亦建議要返辦公室嘅打工仔,盡量少著冷衫,因為質地較易沾上飛沬。另外,曾醫生亦提到喺meeting room開會其實都幾高危。「如果一大班人咁走入去開會,又唔開窗開門的話都幾危險。如果真係要開的話,盡量一定距離。空氣清新機更係唔可以缺少。」另外,提到辦工室高危位,原來微波爐、水機、廁所都有份!曾醫生建議一眾打工仔,喺非常時期盡量改飲樽裝水同改食唔需要加熱嘅食物。

冷氣開大啲對抗疫有無幫助?曾醫生話冷氣除咗控制溫度之外,亦有換氣的話作用。「加快運轉的話,換氣次數亦都相對地高。」(影片截圖)

民選辦公室三大高危位