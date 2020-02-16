【武漢肺炎】日本綜藝實測長期留家會有時差　冇嘢做到底幾辛苦？

由於「武漢肺炎」肆虐，香港很多公司都實施「在家工作」的措施，讓員工能夠在盡量避免走進公開場所而感染到病毒的情況下仍然能夠保持工作。不過，長期待在家中不外出走動，時間的確較平時難捱。最近日本綜藝節目《水曜日のダウンタウン》（星期三的downtown）做了一個實驗，測試體感時間與實際時間的差別，節目分別有1人、2人、3人組別，要求他們在一個沒有時鐘、沒有任何電子產品、時計、看不見日出日落的「隔離房」內生活一段時間。

在2020年這個年代被沒收所有電子產品，對很多人而言已經是一種折磨。（影片截圖）

第一個測試－12月25日0時0分

三個組別各自先在12月24日0時0分被安排進入一間獨立「隔離房」，其任務是要求他們在24小時後，即12月25日0時0分出房間向聖誕老人說聖誕快樂。結果三組人沒有人能夠準時報到，1人單位更比原定時間早了4小時05分鐘、2人單位早了1小時13分鐘、而3人組則遲了1小時57分鐘，看來3人同行似是「快樂不知時日過」。

睇吓佢哋喺呢24個鐘點「捱」：

+ 9 + 8 + 7

第二個測試1月1日－168小時測試

24小時測試只是前菜，三組人隨即進入「第二個地獄測試」，要求他們於2020年1月1日走出門口報到，期間他們每日也需要在房內在00：10分按掣報到一次，若成功在00：10準時按掣，即能提早離開「隔離房」，否則只會得知「分鐘」的資訊，但不知日子和幾點鐘。結果，1人單位卻在27日晚成功在00：10分準時按掣逃脫，在成功一刻，他整個人面臨崩潰。而3人單位即成功在1月1日凌晨4點16分離開。但2人單位最終竟然遲了整整一天，在1月2日00：06才走出「隔離房」，遲足一整天的原因，與他們在這一周內的「行為」有莫大關係。

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