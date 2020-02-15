【武漢肺炎】池美麗不忍婆婆口罩重用洗到起毛粒　將口罩分予婆婆

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，幾乎人人外出都必定會戴上口罩來保護自己，可是現在一罩難求之下，並非人人都可以有口罩用。於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》入面飾演池美麗的鍾凱琪 (Kitty)， 昨日就將自己的口罩分予在街上擺地攤的老婆婆。Kitty將事件post於她的IG上，並藉此呼籲大家如果像她一樣遇到有需要的人，都可以伸出援手幫助一下對方，施比受更有福。網民都留言大讚Kitty有善心。

Kitty遇到一個90幾歲嘅婆婆。(ig@yukimi_chung)

Kitty留言表示：「疾情嚴重，宅女盡量減少外出,巳經兩星期養在深歸。今日難得有事出門放風,在路上遇到了一位老婆婆｡婆婆已經90幾歲,但是帶（戴）在身上的口罩已經起了毛粒，細問之下原來佢存量不足所以只能不斷清洗重用｡於是宅宅只能將自己身上多出的口罩全數給她｡婆婆起先表示口罩太珍貴不肯接受。幾經強迫才肯收。而且我跟婆婆買了帽子，送給有緣人。希望都能在生活上補貼一下婆婆｡其實一件小事，講出嚟只係希望大家喺路上多觀察，遇到有需要人士時將自己擁有嘅同人分享｡施比受有福。大家一齊同步過疾~！ 」她又坦言希望出年情人節可以有另一半陪她一起過。

池美麗呼籲大家幫助有需要嘅人。(ig@yukimi_chung)

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