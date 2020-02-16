無綫重播9年前阿姐秋官演唱會　網民出動截圖比較指畫面有改動

近來，無綫每逢星期六晚都會重播不同的特備節目，繼早兩個星期播完《顧嘉煇大師經典演唱會》及《歌詞大師盧國沾作品演唱會》之後，昨晚（15/2）就播出《鄭少秋 汪明荃 喜多郎 新紀元2011演唱會》，好讓大家能夠重溫經典。

（網上圖片）

不過有眼利的網民留意到，在播出演唱會片頭時，「2011」的字眼竟然被竄改為一粒紅星，並將截圖上載到Facebook群組，他們更指出，無綫以紅星遮蓋年份，是有意瞞騙觀眾「冇人知TVB播陳年演唱會」。有不少網民看到照片後都留下大量負評，表示這個做法是證明了一個電視台衰落，帖文下方更有「ATV化」、「步緊亞視後塵」、「越（愈）來越（愈）似ATV收尾個幾年」等留言。

點擊下圖看改圖前後的分別：

為此記者特別翻看《鄭少秋 汪明荃 喜多郎 新紀元2011演唱會》的原裝片段，發現片頭被改為紅星的地方確實是「2011」的字眼。其實無綫在2011年亦曾播出這個演唱會，但當年並沒有以紅星遮蓋年份，不過在播放演唱會的期間，熒幕左上角的節目名稱，就看到年份上面同樣有紅星的蹤影。

另外，阿姐同秋官分別在演唱會中除了合場多首經典歌曲及勁歌熱舞，阿姐仲身穿紅色性感露肩晚裝邊跳邊唱《玫瑰玫瑰我愛你》、《今宵多珍重》，真係好精采！

阿姐與秋官多年來合作無間，點擊以下圖輯欣賞二人演出及合照！