【武漢肺炎】馮盈盈向屋邨老人家派口罩：應門都幾分鐘點排隊買？

武漢肺炎令香港口罩供不應求，不少弱勢社群更不知道如何購買口罩，連政府也沒有口罩提供到給他們。不過有一班好心人四處尋找口罩，務求讓他們患上武漢肺炎機會率降低。而馮盈盈就是其中之一，她剛剛在社交網站發布新帖子，今天（16）她走到大坑西邨派發口罩給有需要的人士。這次派發數量大約500個，盈盈是與弟弟和表哥加上一眾朋友做這件善事，她接受《香港01》訪問時候表示這批口罩是托朋友從印尼訂回來的。

盈盈走到大坑西邨派發口罩。（IG：crystalfyy）

而這次派發口罩過後令盈盈感受很深，令她想起2003年SARS的一年。那時候她只是小學四年級九歲，自認不懂事和害怕是什麼，她在社交網站說：「只知道媽媽突然不停叮囑我，出街一定要戴口罩，勤洗手和用1:99漂白水清潔地方。街上人人都戴上口罩，看不到笑臉，然後就停學。本來在家放假應該開心，但只見每天新聞都是不開心的消息，又有幾多人受感染和離世...都令大家十分傷感又憂心忡忡。」

盈盈真係好有愛心。（IG：crystalfyy）

當時SARS令香港人心惶惶，想不到17年後會來了一個武漢肺炎。盈盈亦由小童長大成人，直言希望盡一點綿力幫助有需要的人，她說：「人雖然仍不太懂事，但至少已長大到有能力去幫助別人。在朋友的幫忙下，湊齊了幾百個口罩，就自發去派口罩給住在舊屋邨的老人家。看見很多行動不便的老人家，應門到開門都要幾分鐘時間，更遑論去排隊買口罩...這場仗 不知何時完結。但如果大家一人走多一步，互相關懷，多一份愛，多一份團結，就應該會過得容易點。」最後她希望香港早日康復，願大家能除口罩過日常生活。

盈盈真係心地好好！點擊睇更多盈盈靚相！