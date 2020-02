沈卓盈去年於布吉舉行婚禮。(IG:@jessie_sum)

+ 4 + 3 + 2

去年2月16日沈卓盈升任人妻,喺泰國布吉同從事內衣生意嘅Calvin舉行婚禮,不過一直未簽紙註冊。原來新年前Jess已經簽下一紙婚書正式成為杜太。杜生杜太返到布吉慶祝結婚周年,相當甜蜜﹗

沈卓盈曬出老公送嘅玫瑰。(IG:@jessie_sum)

Jess喺IG Story分享於布吉嘅靚相,佢企喺泳池拎住老公送嘅一大扎玫瑰,笑得非常燦爛,另一張見到池邊放住呢扎花及兩隻香檳杯,仲有一張就係沙灘日落美景下騷二人婚戒。Jess留言話:「Time went so fast like everything was just happened yesterday. Thank you for getting into my life and bringing me happiness everyday.Happy anniversary my love.」