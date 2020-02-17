Elton John患肺炎失聲　飲泣宣布演唱會提早完場：好對唔住

現年72歲的英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）確診「步行肺炎」（Walking Pneumonia），並因失聲在告別巡迴演唱會紐西蘭奧克蘭站宣布提早完場。

Elton John在離開舞台時更要工作人員攙扶，全場觀眾立即拍手給予體諒及支持。（Twitter圖片）

艾頓莊在演唱會中段向觀眾表示完全失聲，並道歉說：「我唱唔到歌，我要走，好對唔住。」有入場觀眾在Twitter表示當時艾頓莊挨着鋼琴搖頭流淚，在離開舞台時更要工作人員攙扶，全場觀眾立即拍手給予體諒及支持。及後艾頓莊在Instagram上載工作人員攙扶他的照片，並留言致歉：「感謝所有出席奧克蘭演唱會的所有人，今日（昨日）我在較早時間確診患上步行肺炎，我下了決心能夠給大家最好的演唱會。我非常失望和遺憾，我已經付出了所有，感謝你們在今晚的演出給予我支持和愛，永遠感激不已。」

現時還未知道會否影響餘下的演唱會。（Twitter圖片）

其實艾頓莊曾在2017年患上前列腺癌，並接受了切除手術。後來艾頓莊到南非舉行演唱會時，竟然患上罕見熱帶病，非常唔好彩。另外，上述的步行肺炎即是非典型肺炎，不過一般病情較輕，亦絕少引起嚴重疾病及併發症，不過會有咳嗽、胸痛、喉嚨痛及頭痛。