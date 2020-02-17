【大醬園．劇透】萬家落難好彩有人收留　朱晨麗點樣重振醬園？

無綫劇集《大醬園》上回講到啟山（吳岱融飾）和啟川（陳嘉輝飾）反對賣醬園，啟石（鄭子誠飾）提出投票，最終通過決定。高專員（袁文傑飾）娶妾，雙雙（江嘉敏飾）避席到教堂祈禱，卓楠（黃嘉樂飾）聽她一席話後即時求婚，但因找花而暫時離開。卓楠回來見曹濟眾（張國強飾）侵犯雙雙，情急下刺了他一刀，卓楠趕忙回家向啟山求助。啟山為曹濟眾之死向高專員自首，並向卓楠提到是自願頂罪，寄望他能守護醬園。卓楠向啟石（鄭子誠飾）和啟江（徐榮飾）傳話，稱啟山答應折讓股份卻有一個條件。醬園面臨被賣，二更（韋家雄飾）擔心玉鶯（楊卓娜飾）與一班學徒。小滿（朱晨麗飾）得知洽購人是廖懷安老闆（張本立飾），心生一計。

曹濟眾想對雙雙不軌。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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小滿的計劃本來順利，醬園的真正買家劉老闆（李國麟飾）卻於此時出現，他想拆萬冠園招牌，幸啟山已早有一着。娥姐（康華飾）相信術士所說，認定只能有一子相伴，隨即趕華歌（吳業坤飾）離家。華歌聽到消息，往湛江打探卓楓（何廣沛飾）行蹤。

萬家落難。（劇照）

另一邊廂，雙雙被安排赴外國進修音樂，出發前向卓楠送信求見，離開時被細么（龔嘉欣飾）追截。卓楠帶雙雙逃走，遇上野狗襲擊，雙雙滾下山坡，卓楠被張勇（張達倫飾）所救。啟山之前曾把大宅押給高專員，所以他派人到萬府收屋，啟石和啟江稱已有打算，剩下的各人獲萬家管家魯嘉仁（陳榮峻飾）收留。