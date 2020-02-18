【武漢肺炎】楊證樺率藝人今晚於深水埗通州街公園派4千個口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，幾乎人人外出都必定會戴上口罩來保護自己，可是現在一罩難求之下，並非人人都可以有口罩用。本港有不少團體、公司、店舖以及藝人都自發派口罩去幫助有需要的人，希望可以讓更多人有口罩用。今晚七時，無綫藝人楊證樺、利穎怡以及郭千瑜，就會於深水埗通州街公園為「人間有情慈善基金」派口罩。其實郭千瑜日前已經聯同甄詠珊一起到香港仔華富邨派口罩予有需要的長者，真是非常之有心。

利穎怡。(ig@joannyle)

有份參與今次義派口罩的楊證樺接受《香港01》的電話訪問時，表示他是響應草蟲大王陳恩德的善舉，他還召集了利穎怡以及郭千瑜一起去幫人。他說：「今次係草蟲大王陳恩德以個人名義發起嘅，透過佢旗下嘅「人間有情慈善基金」去派發口罩。佢之前喺東南亞國家訂咗成百幾萬個口罩，有55萬個已經到咗香港。佢之前已經派咗30萬個出去，仲有20幾萬個要派，之後嗰50萬個口罩到咗香港都會陸續派發畀有需要嘅人。佢真係好犀利，可以訂到咁多口罩返嚟，我初時聽到都打個突。你知依家口罩嘅珍貴程度可以話係等同黃金，佢都畀咗幾盒我。」

楊證樺好有善心。(ig@manyeung168)

他透露今次派口罩活動詳情：「今次我哋係同露宿者行動委員會合作，呢個係基金其中一個受惠機構，我哋今晚會派4000個口罩，主要係派畀露宿者，老實講佢哋邊有能力去撲口罩，有錢都食咗飯先，亦好難有呢方面嘅資訊，加上佢哋長期露宿係最高風險嘅，所以佢哋真係好需要口罩。我哋會主力派畀露宿者優先，但係如果到時有市民有需要，例如有老人家想要，我哋都會派畀佢哋。」

郭千瑜。(ig@minamina713)

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